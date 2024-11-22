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22 ноября, 08:13

ВСУ лишились своей элиты на севере зоны СВО, заявил Белоусов

Белоусов заявил, что группировка «Север» ВС РФ перемолола лучшие части ВСУ

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

ВСУ лишились лучших частей в зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе посещения командного пункта группировки. По словам главы военного ведомства, наши парни «по сути, сорвали всю кампанию [противника] 2025 года».

Визит Андрея Белоусова в командный пункт группировки «Север». Видео © Telegram / Минобороны России

«Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение», — отметил Белоусов.

Глава Минобороны проинспектировал штаб, провёл совещание и заслушал доклады командиров. В частности, командующий группировкой, генерал-полковник Александр Лапин проинформировал чиновника о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Также ему показали несколько «птичек», использующихся противником. Далее последовало награждение отличившихся бойцов.

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Ранее Минобороны отчиталось об освобождении очередного населённого пункта в зоне проведения СВО. На этот раз под контроль наших парней перешло Дальнее в Донецкой Народной Республике.

Матвей Константинов
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