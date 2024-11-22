ВСУ потеряли более 150 военных в Курской области за сутки

Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 150 человек. Также ликвидированы четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномёта. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 992 автомобиля, 297 артиллерийских орудий», — указали в Минобороны.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить 11 американских РСЗО HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и семь транспортно-заряжающих машин.