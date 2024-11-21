Песков: ВС РФ создают эшелонированные системы ПВО для снижения угрозы атак БПЛА

Вооружённые силы (ВС) России используют эшелонированные системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь, конечно, в первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью, на 100 процентов эффективной ни одна система быть не может. Поэтому пока что трагедии до сих пор иногда случаются», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

По словам официального представителя Кремля, единственный способ исключить подобные инциденты — достижение всех целей СВО на Украине. Песков добавил, что украинские войска бьют по жилым домам, а ВС РФ работают только по военным целям и целям, связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) Незалежной.