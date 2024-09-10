Песков: ВС РФ показывают высокие результаты в борьбе с украинскими дронами
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль вряд ли может оценивать работу российской ПВО по противодействию украинским беспилотникам, это должны делать специалисты. Однако, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на непрофессиональном уровне можно сказать об успехах нашей армии.
«Наши военные приобрели опыт борьбы с беспилотниками и дают высокие результаты», — сказал представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России. В частности, дроны добрались до Подмосковья, ПВО работала в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. Одного из пострадавших подключили к системе ИВЛ. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 дронов. Life.ru публиковал момент падения одного из них, а также душераздирающее видео с места атаки.