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10 сентября, 09:27

Песков: ВС РФ показывают высокие результаты в борьбе с украинскими дронами

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль вряд ли может оценивать работу российской ПВО по противодействию украинским беспилотникам, это должны делать специалисты. Однако, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на непрофессиональном уровне можно сказать об успехах нашей армии.

«Наши военные приобрели опыт борьбы с беспилотниками и дают высокие результаты», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России. В частности, дроны добрались до Подмосковья, ПВО работала в Коломне, Домодедове, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два вражеских БПЛА попали в многоквартирный дом и вызвали пожары. Сообщают об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек получили ранения. Одного из пострадавших подключили к системе ИВЛ. По информации Минобороны, всего у столицы сбили 26 дронов. Life.ru публиковал момент падения одного из них, а также душераздирающее видео с места атаки.

Александр Юнашев
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