Песков: ВС РФ показывают высокие результаты в борьбе с украинскими дронами

Кремль вряд ли может оценивать работу российской ПВО по противодействию украинским беспилотникам, это должны делать специалисты. Однако, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на непрофессиональном уровне можно сказать об успехах нашей армии.