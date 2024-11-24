За ночь силы ПВО сбили 34 беспилотника над четырьмя российскими регионами

В течение ночи российские средства противовоздушной обороны сорвали попытки ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. По информации Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили 34 дрона над четырьмя областями.

«Над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области», — рассказали в оборонном ведомстве.