«Орешник» (ракета)
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Регион
23 ноября, 22:51

ПВО сбила две украинские ракеты и 27 беспилотников в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в эти минуты отражают массовую атаку украинских БПЛА в Курской области. На данный момент уничтожено две ракеты и 27 дронов, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Системы ПВО сбили БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области
Системы ПВО сбили БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области

Ранее Минобороны раскрыло число военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен за минувшую неделю. Большинство из них сложили оружие в Курской области.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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