ПВО сбила две украинские ракеты и 27 беспилотников в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в эти минуты отражают массовую атаку украинских БПЛА в Курской области. На данный момент уничтожено две ракеты и 27 дронов, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в телеграм-канале.