ПВО сбила две украинские ракеты и 27 беспилотников в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в эти минуты отражают массовую атаку украинских БПЛА в Курской области. На данный момент уничтожено две ракеты и 27 дронов, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов.
«Наша ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БПЛА сбиты в небе Курской области», — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее Минобороны раскрыло число военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен за минувшую неделю. Большинство из них сложили оружие в Курской области.
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