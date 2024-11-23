Российские военные сожгли украинский МиГ-29

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили МиГ-29 ВСУ на Украины на земле. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение последних суток сбили три авиационные бомбы Hammer французского производства и 59 беспилотников. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Министерство обороны РФ.

«Уничтожен на земле самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 8 реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 649 самолётов, 283 вертолёта, 36559 БПЛА, 19491 танк и другие ББМ, 586 ЗРК, 1492 боевые машины РСЗО, 18405 миномётов и орудий полевой артиллерии, а также 28661 единиц специальной автотехники.