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23 ноября, 09:21

Российские военные сожгли украинский МиГ-29

Минобороны: ВС России уничтожили на земле самолёт МиГ-29 ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили МиГ-29 ВСУ на Украины на земле. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение последних суток сбили три авиационные бомбы Hammer французского производства и 59 беспилотников. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает Министерство обороны РФ.

«Уничтожен на земле самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 8 реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Всего с начала СВО ВСУ потеряли 649 самолётов, 283 вертолёта, 36559 БПЛА, 19491 танк и другие ББМ, 586 ЗРК, 1492 боевые машины РСЗО, 18405 миномётов и орудий полевой артиллерии, а также 28661 единиц специальной автотехники.

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Ранее Минобороны раскрыло число военнослужащих ВСУ, которые сдались в плен за минувшую неделю. Большинство из них сложили оружие в Курской области.

Обложка ©

Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Никита Никонов
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