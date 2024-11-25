Новости СВО. В Европе гадают, как быстро до них долетит «Орешник», Армия России сжимает клещами фланги Великой Новосёлки, 25 ноября ВСУ бегут из котла под Кураховом, Киев сжигает тела своих погибших в Курской области — дайджест в материале Life.ru 24 ноября, 21:07 Южнее Курахова Армия России заняла Ильинку. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 25 ноября

Группировка войск «Центр» продолжает развивать успех у Курахова в Донецкой Народной Республике. ВС РФ сжимают котёл с украинцами восточнее города. Общая площадь продвижения наших солдат на направлении составила 28 км², штурмовики продвинулись вглубь территории противника на четыре километра. В самом Курахове идут жестокие бои. Telegram-канал «Рыбарь» пишет: «В границах Курахова продолжаются бои. Наши источники подтвердили информацию о взятии как минимум части элеватора. При этом выход к школе №5 и автовокзалу не подтверждён. В фермах южнее от улицы Григория Сковороды пока сохраняется присутствие украинских формирований».

А южнее Курахова наши военные заняли Ильинку. Идёт зачистка западной части села и прилегающих опорников. Здесь же продолжается ликвидация кармана: ВС РФ контролируют Елизаветовку, Ильинку и частично Романовку.

Разведчики 215-й ОРБ продолжают кошмарить вражеские опорники в посадках у Часова Яра. Видео © Telegram / Z ParaBellum MD

Севернее Курахова идёт к развязке битва за Торецк. Бойцы 132-й Горловской бригады без остановки атакуют солдат ВСУ с помощью дронов, артиллерии и других средств поражения. В ход идут даже противотанковые мины — с их помощью уничтожаются укрепления противника. Сражение за город описывает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»: «Торецк. В центральной части города территория завода перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалка на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц. Украинские боевики вчера заявляли о тяжёлых боях в районе шахт «Центральная» и «Торецкая».

На самом южном участке Донецкого фронта, у Великой Новосёлки, наши воины используют занятие Угледара для охвата украинских позиций. В бой идут морпехи, уже долго героически сражающиеся на этом направлении. Их наступление создаёт серьёзные проблемы противнику, что признают украинские военные блогеры: «На левом фланге (к северо-востоку от Великой Новосёлки) российские войска «решают проблему» Раздольного и движутся на запад к селу Новый Комар. Это создаёт «критические проблемы прямо сейчас», поскольку грозит окружением города с севера (через Новый Комар проходит трасса, бои от неё идут в трёх километрах)».

Курская область, 25 ноября

Уничтожение украинской пехоты в районе Суджи. Видео © Telegram / Colonelcassad (Boris Rozhin)

Десантники из 106-й дивизии ВДВ установили флаг России над селом Дарьино в Курской области — можно смело говорить об освобождении этого населённого пункта от украинских оккупантов. В ходе боевых действий нашим бойцам удалось взять в плен британского наёмника, воюющего в рядах ВСУ. Этому солдату повезло попасть в плен — своих погибших украинское командование скрывает, а трупы павших украинцев — сжигает.

Как обычно, блестящие результаты в приграничье показывают операторы БПЛА. С ювелирной точностью они поражают вражеский транспорт, живую силу. Даже дроны не уходят из их прицела. В руки нашим бойцам благодаря стремительным действиям часто попадает и иностранная техника, брошенная ВСУ. Такие трофеи после обнаружения подлежат разминированию — этим занимаются военные сапёры. Общее положение в Курской области Telegram-канал «Северный ветер» описывает следующим образом:

«Северяне с тяжёлыми боями продвигаются в посёлках Новоивановка и Дарьино. На юге Суджанского района также есть продвижение, в ходе которого бойцами «Севера» взято в плен 12 украинских военнослужащих. Среди них один англоговорящий, его личность выясняется. ВСУ предприняли попытку атаки численностью до восьми человек на ББМ из района посёлка Свердликово. Штурмовая группа противника заблаговременно вскрыта разведкой на этапе выдвижения, нанесено огневое поражение, уничтожено до четырёх человек живой силы, атака сорвана. Двумя точными ракетными ударами накрыто крупное скопление сил ВСУ. Потери противника составили до 100 человек живой силы, станцию РЭБ «Анклав» и до 20 единиц автомобильной техники. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до 500 метров».

Западный шорох после удара «Орешника»

Первые фотографии Южмаша в ограниченном качестве. Фото © Telegram / Colonelcassad (Boris Rozhin)

Спустя несколько дней украинские очевидцы удара новой российской ракетой «Орешник» поделились своими впечатлениями. По их словам, завод Южмаш после удара фактически прекратил своё существование. Украинские спецслужбы старательно пытаются замолчать последствия удара, заявляя, что все ракеты «были сбиты». Однако в сеть уже просочились фото обломков ракеты, доставленные с места попадания. Telegram-канал «Отряд Ковпака» пишет об ударе: «Завод жаль. Он мог бы ещё послужить своему настоящему Отечеству, но, увы, оказался под контролем одержимых манкуртов».

Украинские блогеры актуализировали игру — куда теперь прилетит «Орешник». Нынче они ожидают прилёта по аэродромам Староконстантинов и Нежин. На свежих фотографиях с Южмаша после удара «Орешника» видны подпалины как на территории завода, так и рядом. А западные страны соревнуются в расчётах — за сколько минут новая ракетная система России достигнет их столиц. До Лондона, пишет The Daily Telegraph, лететь 16 минут.

Ракетам «Орешник» будет посвящена очередная сходка НАТО 26 ноября. Стоит напомнить, что 21 ноября, после испытания российского оружия, Министерство обороны США поспешило отчитаться о корректировке стратегии ядерного сдерживания, одним из пунктов документа стало заявление о разработке атомной гравитационной бомбы B61-13, которую планируется завершить только к весне 2026 года, а также повышение боевой готовности подводных лодок класса «Огайо».

Лучше всех ситуацию резюмировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: «Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны».

Авторы Кирилл Золотарев