Армия России развернула ожесточённые бои с «‎элитой» ВСУ в огнеупорном заводе в Часовом Яре

На территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, который является одним из наиболее укреплённых объектов Вооружённых Сил Украины, развернулись ожесточённые бои. О них сообщили в силовых структурах.

«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — рассказали в органах ТАСС.

Из-за интенсивных боевых действий логистика ВСУ в городе и его окрестностях сильно усложнена. Осложняют положение ВСУ также российские удары по трассам и второстепенным дорогам.