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25 ноября, 10:14

Армия России развернула ожесточённые бои с «‎элитой» ВСУ в огнеупорном заводе в Часовом Яре

Интенсивные бои развернулись на территории огнеупорного завода в Часовом Яре

На территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, который является одним из наиболее укреплённых объектов Вооружённых Сил Украины, развернулись ожесточённые бои. О них сообщили в силовых структурах.

«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — рассказали в органах ТАСС.

Из-за интенсивных боевых действий логистика ВСУ в городе и его окрестностях сильно усложнена. Осложняют положение ВСУ также российские удары по трассам и второстепенным дорогам.

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Ранее стало известно, что киевский режим перебросил в район Часова Яра элитные резервные группы войск для обороны местного огнеупорного комбината. ВСУ терпят тяжёлые потери, украинские военные складывают трупы сослуживцев внутри промзоны, так как не могут вывести столько.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Андрей Бражников
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