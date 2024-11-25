Армия России развернула ожесточённые бои с «элитой» ВСУ в огнеупорном заводе в Часовом Яре
Интенсивные бои развернулись на территории огнеупорного завода в Часовом Яре
На территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР, который является одним из наиболее укреплённых объектов Вооружённых Сил Украины, развернулись ожесточённые бои. О них сообщили в силовых структурах.
«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — рассказали в органах ТАСС.
Из-за интенсивных боевых действий логистика ВСУ в городе и его окрестностях сильно усложнена. Осложняют положение ВСУ также российские удары по трассам и второстепенным дорогам.
Ранее стало известно, что киевский режим перебросил в район Часова Яра элитные резервные группы войск для обороны местного огнеупорного комбината. ВСУ терпят тяжёлые потери, украинские военные складывают трупы сослуживцев внутри промзоны, так как не могут вывести столько.
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