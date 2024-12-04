Киев отказывается признавать «героями» погибших в Курской области из-за провала операции

На Украине не могут определиться со статусом погибших военных в Курской области. С одной стороны они «вроде как» должны стать «героями Украины», с другой — операция получилась настолько провальной, что «вроде как» герои так не могли воевать, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, родственники погибших из 80-й ДШБ, 17 ОТБр и 129 ОБрТрО требуют признать военных «героями» и собирают петиции, но командование и местные власти отвечают отказом ввиду провала операции. Например, у самой оснащённой и быстроходной 80-й ДШБ ВСУ за последние несколько месяцев наиболее большие потери. Всего в Курскую область было переброшено около 2500 человек из этого формирования. Теперь можно собрать максимум пару-тройку взводов по 60 человек. Большая часть погибла, некоторые были брошены своими командирами и взяты в плен.