Попытка вторжения в Курскую область стоила ВСУ уже более 37 тыс. солдат

ВСУ за прошедшие сутки потеряли свыше 250 военнослужащих на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномёта. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в публикации.

За всё время вторжения в российский регион ВС Украины потеряли свыше 37 355 бойцов, 226 танков, 161 БМП, 123 БТР, 1206 боевых бронированных автомобилей, 1065 обычных машин, 305 орудий артиллерии, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь единиц транспортно-заряжающей техники, 70 станций радиоэлектронной борьбы, 13 РЛС контрбатайрейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и прочей техники, включая 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77. Также ВС РФ уничтожили шесть бронированных машин эвакуации и один командный передвижной штаб противника.