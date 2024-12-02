Армия России разгромила военные аэродромы и пункты управления БПЛА ВСУ

В ходе выполнения задач специальной военной операции наши парни разгромили военные аэродромы и пункты управления беспилотников противника. Об успехах российских военных доложили в Министерстве обороны нашей страны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.