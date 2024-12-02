Сводки СВО. Зеленский ждёт «миротворцев», началась битва за главный форпост в Кураховской операции, боевики продают протезы, 2 декабря Украинские войска не могут сдержать наступление на Купянск, ВСУ бегут из Курской области на рынки, в Киеве придумали, как заработать на ЛБС — дайджест в материале Life.ru. 1 декабря, 21:07 Работа расчёта реактивной системы залпового огня. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 2 декабря

В Донецкой Народной Республике освобождены Петровка и Ильинка. На Кураховском направлении основные бои сейчас идут в Курахове и селе Старые Терны. Началась битва за один из решающих форпостов всей Кураховской операции. Военный эксперт Борис Рожин считает, что как только ВСУ выйдут из этого населённого пункта, то сразу ВС РФ получат контроль над трассой на Константинополь и Курахово окажется в оперативном окружении.

Продолжается окружение Великой Новосёлки. Десантники высадились в населённом пункте Новый Комар. Так противник лишается части дорог, по которым шло обеспечение гарнизона. В дальнейшем возможен выход к Воскресенке и Шевченково.

На Покровском направлении Армия России не снижает темпы наступления. В ближайшее время будет взято село Украинка. Штурмовики бывшего 1-го Армейского корпуса ДНР уже близки к его окраинам. Кроме того, войска идут к Новопустынке.

Уничтожения двумя барражирующими боеприпасами «Ланцет» украинской 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б». Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ

— Темпы продвижения и количество врага на данном направлении кратно преобладающие, — утверждает айдаровец Станислав Бунятов.

Курская область, 2 декабря

Работа мотострелковой бригады. Фото © ТАСС / Александр Река

До 255 вэсэушников уничтожено в Курской области за последние сутки. Российским военным удалось заглушить и артиллерию противника.

— Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили, — пояснил военнослужащий с позывным Элджей.

Близится освобождение Новоивановки. Здесь противник удерживает до десяти домов. После этого развернутся бои за Леонидово и Александрию.

41-я бригада ВСУ, пока ещё находящаяся на территории России, попала в очередной скандал. Боевиков заметили на одном из рынков Украины, где они торговали награбленным в Курской области. Пока бойцы 41-й бригады зарабатывали, их побратимы из 17-й бригады перестали существовать. Потери до сих пор скрывают от родных.

Харьковская область, 2 декабря

Уничтожение автомобиля противника FPV-дроном. Видео © Telegram / Минобороны России

Украинские источники заявляют, что ВС РФ форсировали реку Оскол вблизи Масютовки в Харьковской области. Из ранее занятого села Новомлынск наши войска двинулись в сторону Фиголевки.

— Пока ситуация сложная. Силы обороны Украины пытаются её стабилизировать, — пишут вражеские ресурсы.

Группировка «Север» работает в районе Липцов и в Волчанске. Везде приходится отражать атаки противника. Здесь противники бросают в бой новые силы. Две штурмовые группы ВСУ на БТР-4Е попытались продвинуться в сторону Глубокого. ВСУ понесли потери и отказались идти в наступление. Из Харькова приходит информация, что в город перебрасывают недавно мобилизованных и иностранных наёмников. По ним работают ВКС РФ.

Как украинцы зарабатывают на боевых действиях

Бывший министр труда Польши Пётр Кульпа рассказал, куда Украина пристроила помощь западных стран.

— Огромная часть средств воровалась на Украине. От 30% до 50% в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины, — пояснил Кульпа.

В это же время Владимир Зеленский жалуется, что основной проблемой для ВСУ является недостаточное оснащение уже сформированных бригад. Виновата в этом западная бюрократия.

Способ заработать на боевых действиях нашли местные туристические агентства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Способ заработать на боевых действиях нашли местные туристические агентства. Они предлагают поездки по местам сражений. Такие туры пользуются популярностью у жителей Европы и США. Швейцарская газета Sarganserländer сообщает, что за несколько тысяч евро можно поехать к линии боевого соприкосновения. Гарантий возврата никто не предоставляет.

Бывшие вэсэушники тоже не против заработать. Раненый боевик из Львова получил протез за деньги США и продал его в Польше. Мужчине необходимо было использовать его один год, так как ещё проходили испытания. В итоге львовянин выдержал этот срок и избавился от протеза, подав ещё документы для получения пособия. Известно, что выручить ему удалось 12 тысяч долларов. Похоже, что киевскому режиму нет дела до своих защитников, поэтому и приходится продавать механические части тела.

100 тысяч миротворцев и сундук мертвеца

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы «счастлив» вводу иностранных войск на Украину, но опасается, что, если поднимет вопрос об этом, половина союзников прекратит поддержку Украины. Напомним, ранее СВР сообщила о планах оккупировать бывшую УССР под видом миротворцев. Согласно задумке, земли намерены распределить между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. МИД РФ отреагировал, что размещение контингента на Украине будет означать прямое участие в конфликте.

Авторы Даниил Черных