За всё время вторжения в Курскую область потери Украины там составили 37 тысяч военнослужащих. За последние сутки ВСУ потеряли ещё около 255 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномёта», — рассказали представители ведомства.

По данным Минобороны, за время вторжения ВСУ лишились 37 105 бойцов, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 1 204 бронемашины, 1 063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства, 13 ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.