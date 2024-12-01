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Регион
1 декабря, 11:34

ВСУ лишились 37 тысяч военнослужащих за время вторжения под Курском

За всё время вторжения в Курскую область потери Украины там составили 37 тысяч военнослужащих. За последние сутки ВСУ потеряли ещё около 255 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномёта», — рассказали представители ведомства.

По данным Минобороны, за время вторжения ВСУ лишились 37 105 бойцов, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 1 204 бронемашины, 1 063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства, 13 ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

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Ранее боец спецназа «Ахмат» рассказал, что украинские Вооружённые силы переключились на новую тактику под Курском. По его словам, теперь они посылают в сторону российских позиций сразу целый рой дронов. Такое решение связано с тем, что артиллерия ВСУ в регионе вследствие действий ВС РФ утратила эффективность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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