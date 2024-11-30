Наши парни на вертолёте поразили опорный пункт и разнесли состав ВСУ под Курском

Экипаж вертолёта Ка-52М уничтожил опорный пункт и нейтрализовал военнослужащих ВСУ в районе границы Курской области. Об этом сообщается в Министерстве обороны России.

Экипаж Ка-52М смог ликвидировать личный состав ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

После осуществления удара пилоты выполнили манёвр противоракетной защиты на минимальной высоте. Наши парни сбросили тепловые ловушки для того, чтобы избежать попадания ракет от ПЗРК противника. Наводчик также подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.