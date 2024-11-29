Оторвана башня, дыра в броне: Опубликованы фото уничтоженного под Курском британского танка

В сети появились фотографии уничтоженного под Курском танка ВСУ Challenger 2 британского производства. Кадры публикует телеграм-канал МОЙ КУРСК | НОВОСТИ.

Разбитый Challenger 2 под Курском. Обложка © Telegram / МОЙ КУРСК | НОВОСТИ

На фотографиях видно оторванную башню боевой машины, а также элемент брони с крупным пробитием. Вероятно, верхняя часть была оторвана в результате взрыва боекомплекта.