Оторвана башня, дыра в броне: Опубликованы фото уничтоженного под Курском британского танка
Опубликованы фото уничтоженного под Курском танка Challenger 2
В сети появились фотографии уничтоженного под Курском танка ВСУ Challenger 2 британского производства. Кадры публикует телеграм-канал МОЙ КУРСК | НОВОСТИ.
Разбитый Challenger 2 под Курском. Обложка © Telegram / МОЙ КУРСК | НОВОСТИ
На фотографиях видно оторванную башню боевой машины, а также элемент брони с крупным пробитием. Вероятно, верхняя часть была оторвана в результате взрыва боекомплекта.
Недавно бойцы российских ВС нанесли удар по танку Leopard украинской армии, применив дрон-камикадзе «Ланцет» в районе Сухих Ялов в ДНР. Применяемая ВСУ техника неспособна выстоять перед точным попаданием снаряда такого типа.
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