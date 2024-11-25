Новый русский! Трофейный Leopard перешёл на нашу сторону и направил дуло на ВСУ
«КП»: Затрофеенный нашими парнями Leopard теперь выступает за российскую армию
Бойцы Армии России подбили немецкий танк Leopard 2a4 и вывезли его с линии боевого соприкосновения. Машина осталась в идеальном состоянии и вернулась в строй уже на стороне ВС РФ. Кадры с «перевоспитанным Леопардом» показал автор телеграм-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов.
Первый немецкий танк Leopard 2a4 стал в ряды Армии России. Видео © Telegram / «Крупнокалиберный Переполох»
«Подбили вражеский танк Leopard 2a4 и вытащили его в идеальном состоянии с фронта», — говорится в посте.
Пока в Армии России становится больше «Леопардов», их количество у ВСУ сокращается. На днях противник потерял два таких танка в боях с группировкой «Восток» ВС РФ в ДНР. Кроме того, наши парни уничтожили Leopard в районе Сухих Ялов. Дрон снял эпичное приземление «Ланцета» на украинскую машину в ДНР.
Telegram / Крупнокалиберный Переполох