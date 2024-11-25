«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:53

Новый русский! Трофейный Leopard перешёл на нашу сторону и направил дуло на ВСУ

«КП»: Затрофеенный нашими парнями Leopard теперь выступает за российскую армию

Бойцы Армии России подбили немецкий танк Leopard 2a4 и вывезли его с линии боевого соприкосновения. Машина осталась в идеальном состоянии и вернулась в строй уже на стороне ВС РФ. Кадры с «перевоспитанным Леопардом» показал автор телеграм-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов.

Первый немецкий танк Leopard 2a4 стал в ряды Армии России. Видео © Telegram / «Крупнокалиберный Переполох»

«Подбили вражеский танк Leopard 2a4 и вытащили его в идеальном состоянии с фронта»,говорится в посте.

На счету группировки «Центр» оказался ещё один уничтоженный танк Leopard
На счету группировки «Центр» оказался ещё один уничтоженный танк Leopard

Пока в Армии России становится больше «Леопардов», их количество у ВСУ сокращается. На днях противник потерял два таких танка в боях с группировкой «Восток» ВС РФ в ДНР. Кроме того, наши парни уничтожили Leopard в районе Сухих Ялов. Дрон снял эпичное приземление «Ланцета» на украинскую машину в ДНР.

Обложка ©

Telegram / Крупнокалиберный Переполох

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar