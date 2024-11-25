Новый русский! Трофейный Leopard перешёл на нашу сторону и направил дуло на ВСУ

Бойцы Армии России подбили немецкий танк Leopard 2a4 и вывезли его с линии боевого соприкосновения. Машина осталась в идеальном состоянии и вернулась в строй уже на стороне ВС РФ. Кадры с «перевоспитанным Леопардом» показал автор телеграм-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов.