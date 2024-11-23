«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 09:34

ВСУ потеряли два танка Leopard в зоне ответственности группировки «Восток»

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и два танка Leopard в зоне ответственности группировки «Восток» ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши парни улучшили своё тактическое полоэение, поразив 32-ю механизированную бригаду армии противника, 113-ю, 118-ю, 127-ю и 241-ю бригады теробороны в районах Вольного Поля, Разлива, Октября и Нового Комара Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника составили <...> три танка, два из них Leopard производства ФРГ, шесть автомобилей, 122-миллиметровая реактивная система залпового огня «Град», 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», — добавили в Минобороны.

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Ранее Минобороны отчиталось о работе ВС РФ по объектам на Украине. За неделю было нанесено 30 групповых и один массированный удар. Среди целей — инфраструктура аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Матвей Константинов
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