За минувшие сутки ВСУ потеряли до 155 военнослужащих и два танка Leopard в зоне ответственности группировки «Восток» ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны. Наши парни улучшили своё тактическое полоэение, поразив 32-ю механизированную бригаду армии противника, 113-ю, 118-ю, 127-ю и 241-ю бригады теробороны в районах Вольного Поля, Разлива, Октября и Нового Комара Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника составили <...> три танка, два из них Leopard производства ФРГ, шесть автомобилей, 122-миллиметровая реактивная система залпового огня «Град», 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», — добавили в Минобороны.