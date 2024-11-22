ВС РФ за неделю нанесли 30 групповых и один массированный удар по Украине
Минувшей неделей ВС РФ продолжили работать по целям на Украине. Как сообщило Минобороны, было нанесено 30 групповых и один массированный удар, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и беспилотниками. Поражены важные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, работающие на нужды ВСУ, инфраструктура аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
«Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых сил, националистических формирований и иностранных наемников», — сообщили там.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Глава государства подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Зеленский же заявил, что использование этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Также он признался, что ВСУ не впервые применяют дальнобойные ракеты для ударов по РФ, за что был высмеян официальным представителем МИД России Марией Захаровой. На этом фоне известный американский журналист призвал главаря киевского режима упасть в ноги российского лидера и поблагодарить его за сохранение собственной жизни.
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