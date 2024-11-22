ВС РФ за неделю нанесли 30 групповых и один массированный удар по Украине

Минувшей неделей ВС РФ продолжили работать по целям на Украине. Как сообщило Минобороны, было нанесено 30 групповых и один массированный удар, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и беспилотниками. Поражены важные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики, работающие на нужды ВСУ, инфраструктура аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, арсеналы, склады боеприпасов и горючего.