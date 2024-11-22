«Сохранил жизнь»: Известный американский журналист призвал Зеленского упасть в ноги Путина
Журналист Хинкл: Зеленский должен поблагодарить Путина за его спасённую жизнь
Владимир Зеленский должен письменно поблагодарить президента РФ Владимира Путина за то, что российский лидер сохранил его жизнь. Об этом заявил известный американский журналист Джексон Хинкл, комментируя удар новейшей русской ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Зеленский должен написать Путину благодарственное письмо за то, что тот сохранил ему жизнь», — написал он в социальной сети X.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская ракета «Орешник» была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. Глава государства подчеркнул, что новая система не имеет средств противодействия. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Зеленский же заявил, что использование этих ракет якобы является шагом к эскалации конфликта. Также он признался, что ВСУ не впервые применяют дальнобойные ракеты для ударов по РФ, за что был высмеян официальным представителем МИД России Марией Захаровой. По словам экспертов, всего одной ракеты хватит для полного уничтожения Киева.
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