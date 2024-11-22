«Сохранил жизнь»: Известный американский журналист призвал Зеленского упасть в ноги Путина

Владимир Зеленский должен письменно поблагодарить президента РФ Владимира Путина за то, что российский лидер сохранил его жизнь. Об этом заявил известный американский журналист Джексон Хинкл, комментируя удар новейшей русской ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.