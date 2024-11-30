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30 ноября, 05:39

Боец «Ахмата» Кот рассказал о попытках ВСУ обойти РЭБ Курской области роем БПЛА

Украинские военные пытаются обойти российские системы РЭБ в Курской области с помощью ВСУ одновременного запуска большого количества дронов на разных частотах. Наши военные успешно срывают такие попытки, рассказал боец с позывным Кот из группы командира Аида спецназа «Ахмат».

«Вчера ездили на позицию, детектором дронов обнаружено пять дронов на разных частотах. Противник пытается как-то наш РЭБ обойти, для того чтобы нас обезвредить, но ничего не получается. Вчера было пять FPV-дронов и три Mavic, благополучно, слава богу, уехали», — поделился Кот с РИА« Новости».

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Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Курской области нашли и обезвредили 300 суббоеприпасов М74 от ракеты ATACMS американского производства. Также были уничтожены боевые части дронов ВСУ, неразорвавшиеся мины и ряд других опасных предметов.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Андрей Бражников
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