«Орешник» (ракета)
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Регион
29 ноября, 06:07

В Курской области за сутки уничтожили 300 суббоеприпасов ATACMS

За последние сутки сотрудники МЧС Курской области нашли и обезвредили 300 суббоеприпасов М74 от ракеты ATACMS американского производства. Также были уничтожены боевые части дронов ВСУ, неразорвавшиеся мины и ряд других опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сапёры работают в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России

«За сутки специалистами МЧС России было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю сапёры отработали 11 заявок», — говорится в сообщении.

Для изучения территории специалисты применяют дроны. Если найденный взрывчатый предмет нельзя извлечь для ликвидации, его подрывают на месте, с дистанционной установкой заряда. Эксперты обследуют площади населённых пунктов и округи, чтобы обезопасить мирное население. С начала вторжения ВСУ в приграничье было обезврежено более 1480 взрывных устройств.

Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском
Чёртова дюжина: Появились фото обломков ATACMS на позициях дивизиона С-400 и авиабазы под Курском

Напомним, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ATACMS. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, ВСУ дважды атаковали Россию ракетами ATACMS после применения новейшей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», однако ущерб от этих ударов был минимальный.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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