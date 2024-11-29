В Курской области за сутки уничтожили 300 суббоеприпасов ATACMS
За последние сутки сотрудники МЧС Курской области нашли и обезвредили 300 суббоеприпасов М74 от ракеты ATACMS американского производства. Также были уничтожены боевые части дронов ВСУ, неразорвавшиеся мины и ряд других опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сапёры работают в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России
«За сутки специалистами МЧС России было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю сапёры отработали 11 заявок», — говорится в сообщении.
Для изучения территории специалисты применяют дроны. Если найденный взрывчатый предмет нельзя извлечь для ликвидации, его подрывают на месте, с дистанционной установкой заряда. Эксперты обследуют площади населённых пунктов и округи, чтобы обезопасить мирное население. С начала вторжения ВСУ в приграничье было обезврежено более 1480 взрывных устройств.
Напомним, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ATACMS. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, ВСУ дважды атаковали Россию ракетами ATACMS после применения новейшей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», однако ущерб от этих ударов был минимальный.
Telegram / МЧС России