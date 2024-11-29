В Курской области за сутки уничтожили 300 суббоеприпасов ATACMS

За последние сутки сотрудники МЧС Курской области нашли и обезвредили 300 суббоеприпасов М74 от ракеты ATACMS американского производства. Также были уничтожены боевые части дронов ВСУ, неразорвавшиеся мины и ряд других опасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сапёры работают в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России

«За сутки специалистами МЧС России было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю сапёры отработали 11 заявок», — говорится в сообщении.