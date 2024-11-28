Путин: Россия была дважды атакована ракетами ATACMS после применения «Орешника»
Обломки ATACMS на позициях дивизиона С-400 у посёлка Лотарёвка. Фото © Минобороны РФ
ВСУ уже дважды атаковали Россию американскими ракетами ATACMS после применения новейшей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», однако ущерб от этих ударов был минимальный. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.
«Двукратно [атаковали Россию] после ответа уже «Орешником». Ещё дважды использовались ATACMS в Курской области», — уточнил глава государства.
Как уже писал Life.ru, в середине ноября Киев получил от президента США Джо Байдена разрешение использовать американские ракеты для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью ATACMS. Позже ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. В первый раз «прилетело» пять ракет ATACMS, во второй — восемь.