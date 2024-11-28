Путин: Россия была дважды атакована ракетами ATACMS после применения «Орешника»

ВСУ уже дважды атаковали Россию американскими ракетами ATACMS после применения новейшей гиперзвуковой ракетной системы «Орешник», однако ущерб от этих ударов был минимальный. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.