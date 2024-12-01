Украинские пушки под Курском поутихли после «огненного душа» от «Ахмата»

Бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области «проредили» артиллерию ВСУ, вследствие чего она утратила эффективность и перестала быль столь активной. Теперь украинские силы вторжения чаще используют FPV-дроны, отметил солдат группы Аида с позывным Элджей.

«Их FPV здесь очень активны, раньше артиллерия здесь активничала, сейчас гораздо слабее, мы их прям хорошо проредили», — сказал военнослужащий.

Элджей добавил, что вследствие потерь ВСУ решили внести коррективы в тактику ведения боя и теперь делают ставку на БПЛА.