ВС России нанесли удары по сборочным цехам и складам беспилотников ВСУ

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам сборки и складам для хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах», — говорится в сводке министерства.