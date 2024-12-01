ВС России нанесли удары по сборочным цехам и складам беспилотников ВСУ
Армия России за минувшие сутки нанесла удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам сборки и складам для хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах», — говорится в сводке министерства.
Ранее об одном из таких ударов сообщало пророссийское подполье движение Украины. Целью атаки стал цех по сборке дронов с прилегающей к нему школой операторов БПЛА у населённого пункта Царичанка в Днепропетровской области.
Kandinsky 3.1 / Life.ru