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1 декабря, 09:42

ВС России нанесли удары по сборочным цехам и складам беспилотников ВСУ

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам сборки и складам для хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах», — говорится в сводке министерства.

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Ранее об одном из таких ударов сообщало пророссийское подполье движение Украины. Целью атаки стал цех по сборке дронов с прилегающей к нему школой операторов БПЛА у населённого пункта Царичанка в Днепропетровской области.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Юрий Лысенко
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