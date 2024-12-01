«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 08:45

Взятие земель и новый штурм: Опубликована карта продвижения Армии России на СВО

ВС РФ продвинулись западнее Пустынки на Покровском направлении

Армия России за прошедшие сутки достигла нескольких локальных успехов в зоне спецоперации на Украине. Карту продвижения российских войск опубликовал телеграм-канал «Divgen Карта СВО».

  • Обстановка в Тернах. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Обстановка в Тернах. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Продвижение в Торецке. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Продвижение в Торецке. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Переход под контроль ВС РФ села Жёлтое. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Переход под контроль ВС РФ села Жёлтое. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Продвижение западнее Пустынки на Покровском направлении. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Продвижение западнее Пустынки на Покровском направлении. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Успехи южнее Пушкино на Покровском направлении. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Успехи южнее Пушкино на Покровском направлении. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Центральная часть Курахово. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Центральная часть Курахово. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Ситуация южнее Курахово. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Ситуация южнее Курахово. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
  • Наступление к юго-востоку от Великой Новосёлки. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО
    Наступление к юго-востоку от Великой Новосёлки. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО

Обстановка в Тернах. Фото © Telegram / Divgen Карта СВО

1 / 8

В районе Тернов нашим ВС удалось выйти к новых огневым позициям. Кроме того, фиксируется продвижение в Торецке, в центре и к югу от Курахово, а также к юго-востоку от Великой Новосёлки. Армии России удалось развить успехи и на Покровском направлении, где солдаты освободили село Жёлтое и Пустынку, также продвинулись южнее Пушкино. По прогнозу военкоров, в скором времени начнётся штурм Покровска (Красноармейска).

Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области
Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области

Ранее в Курахово российские бойцы отбили у украинских солдат ещё один опорный пункт, водрузив над ним триколор. По словам сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, они решили сдаться, когда сослуживцы бросили их одних без прикрытия, беспилотников и связи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svarun

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar