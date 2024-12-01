Взятие земель и новый штурм: Опубликована карта продвижения Армии России на СВО

В районе Тернов нашим ВС удалось выйти к новых огневым позициям. Кроме того, фиксируется продвижение в Торецке, в центре и к югу от Курахово, а также к юго-востоку от Великой Новосёлки. Армии России удалось развить успехи и на Покровском направлении, где солдаты освободили село Жёлтое и Пустынку, также продвинулись южнее Пушкино. По прогнозу военкоров, в скором времени начнётся штурм Покровска (Красноармейска).