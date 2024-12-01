Взятие земель и новый штурм: Опубликована карта продвижения Армии России на СВО
ВС РФ продвинулись западнее Пустынки на Покровском направлении
Армия России за прошедшие сутки достигла нескольких локальных успехов в зоне спецоперации на Украине. Карту продвижения российских войск опубликовал телеграм-канал «Divgen Карта СВО».
В районе Тернов нашим ВС удалось выйти к новых огневым позициям. Кроме того, фиксируется продвижение в Торецке, в центре и к югу от Курахово, а также к юго-востоку от Великой Новосёлки. Армии России удалось развить успехи и на Покровском направлении, где солдаты освободили село Жёлтое и Пустынку, также продвинулись южнее Пушкино. По прогнозу военкоров, в скором времени начнётся штурм Покровска (Красноармейска).
Ранее в Курахово российские бойцы отбили у украинских солдат ещё один опорный пункт, водрузив над ним триколор. По словам сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, они решили сдаться, когда сослуживцы бросили их одних без прикрытия, беспилотников и связи.
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