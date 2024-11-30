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30 ноября, 20:22

Российские военные подняли триколор над школой в Курахово

Пал ещё один ключевой опорный пункт ВСУ в Курахово. Российские штурмовики уничтожили остатки живой силы боевиков вблизи школы и установили на её крыше бело-сине-красный триколор вместо флага Украины. Кадрами результативного боя 5-й бригады поделилась Народная милиция ДНР.

Бой 5-й бригады у школы в Курахово. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

В сообщении говорится, что сначала по позициям противника отработали дроны-камикадзе и артиллерия. Трое выживших бойцов ВСУ решили сложить оружие и вышли с поднятыми руками. На допросе пленные признались, что сослуживцы буквально бросили их на смерть, лишив огневой поддержки и связи.

«Нас привезли в Курахово, в частный дом. Нас начали обстреливать артиллерия, FPV и миномёты. «Броня» ушла, расчёты БПЛА ушли, и нас как мобилизованных бросили и выключили рацию. Мы всё обсудили и решили сдаться, чтобы остаться живыми», — заявил пленный боец ВСУ Иван Веселов.

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Напомним, что подразделения ВС РФ уже контролируют большую часть Курахово. Владимир Зеленский отчаянно пытается удержать оборону на этом участке, обрекая группировку ВСУ на верную гибель. Впрочем, по прогнозам экспертов, до конца 2024 года город будет полностью освобождён.

Обложка ©

Telegram / Народная милиция ДНР

Илья Пушкарев
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