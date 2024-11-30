Российские военные подняли триколор над школой в Курахово

Пал ещё один ключевой опорный пункт ВСУ в Курахово. Российские штурмовики уничтожили остатки живой силы боевиков вблизи школы и установили на её крыше бело-сине-красный триколор вместо флага Украины. Кадрами результативного боя 5-й бригады поделилась Народная милиция ДНР.

Бой 5-й бригады у школы в Курахово. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

В сообщении говорится, что сначала по позициям противника отработали дроны-камикадзе и артиллерия. Трое выживших бойцов ВСУ решили сложить оружие и вышли с поднятыми руками. На допросе пленные признались, что сослуживцы буквально бросили их на смерть, лишив огневой поддержки и связи.