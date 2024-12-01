Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ нанесли удар по цеху сборки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области, в районе населенного пункта Царичанка, Российской армией был поражён цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».
А 30 ноября Минобороны России сообщило о поражении Российским РСЗО «Торнадо» пункта дислокации операторов беспилотников ВСУ из подразделения «Птахи Мадьяра» в Харьковской области. В результате удара были уничтожены до 66 бойцов и до десяти внедорожников.
Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы России смогли разбить БМП ВСУ. Крымские десантники ликвидировали противника на противотанковом ракетном комплексе «Корнет». Цели в Курской области были обнаружены при помощи средств объективного видеоконтроля.
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