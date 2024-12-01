Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области

В Днепропетровской области, в районе населенного пункта Царичанка, Российской армией был поражён цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».