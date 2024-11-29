Удар «Торнадо» накрыл украинский батальон «Птахи Мадьяра», уничтожены десятки бойцов
Ударом «Торнадо» в Харьковской области уничтожено до 66 бойцов из «Птах Мадьяра»
ВС РФ нанесли удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов батальона «Птахи Мадьяра» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет телеканал «Звезда».
Российские военные уничтожили до 66 операторов дронов ВСУ ударом РСЗО. Видео © Telegram / Минобороны России / Zvezdanews
По данным ведомства, удар пришёлся на населённый пункт Журавка, в результате чего было уничтожено до 66 бойцов ВСУ (11 расчётов операторов FPV-дронов), а также до 10 автомобилей повышенной проходимости.
Ранее уничтожение отряда из 50 операторов БПЛА «Птахи Мадьяра» назвали тяжёлым ударом для ВСУ. По словам военкора, это одно из наиболее опытных подразделений БПЛА в украинской армии. Все ликвидированные были высококвалифицированными профессионалами, которые также занимались обучением других военнослужащих.
Midjourney / Life.ru