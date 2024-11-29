Удар «Торнадо» накрыл украинский батальон «Птахи Мадьяра», уничтожены десятки бойцов

ВС РФ нанесли удар реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов батальона «Птахи Мадьяра» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет телеканал «Звезда».

Российские военные уничтожили до 66 операторов дронов ВСУ ударом РСЗО. Видео © Telegram / Минобороны России / Zvezdanews

По данным ведомства, удар пришёлся на населённый пункт Журавка, в результате чего было уничтожено до 66 бойцов ВСУ (11 расчётов операторов FPV-дронов), а также до 10 автомобилей повышенной проходимости.