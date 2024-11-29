Российский дрон впервые протаранил украинскую «Серую вдову»
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинского БПЛА Grey Widow
В Минобороны России впервые сообщили, что российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Grey Widow. Это произошло в районе Васильевки Запорожской области.
Российский оператор точно протаранил Grey Widow. Видео © Telegram / Zvezdanews
Кадры ювелирного удара российского оператора FPV-дрона по беспилотнику противника опубликовал телеканал «Звезда». Оператор точно протаранил Grey Widow, в результате чего БПЛА ВСУ был уничтожен.
Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении комплекса ieMHR в зоне СВО. Это тактический радиолокационный комплекс, изготовленный в Израиле.
Telegram / Zvezdanews