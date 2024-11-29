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Регион
29 ноября, 14:31

Российский дрон впервые протаранил украинскую «Серую вдову»

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинского БПЛА Grey Widow

В Минобороны России впервые сообщили, что российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Grey Widow. Это произошло в районе Васильевки Запорожской области.

Российский оператор точно протаранил Grey Widow. Видео © Telegram / Zvezdanews

Кадры ювелирного удара российского оператора FPV-дрона по беспилотнику противника опубликовал телеканал «Звезда». Оператор точно протаранил Grey Widow, в результате чего БПЛА ВСУ был уничтожен.

ПВО за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников над регионами России
ПВО за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников над регионами России

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении комплекса ieMHR в зоне СВО. Это тактический радиолокационный комплекс, изготовленный в Израиле.

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Telegram / Zvezdanews

Алена Пенчугина
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