Российский дрон впервые протаранил украинскую «Серую вдову»

В Минобороны России впервые сообщили, что российские военные уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Grey Widow. Это произошло в районе Васильевки Запорожской области.

Российский оператор точно протаранил Grey Widow. Видео © Telegram / Zvezdanews

Кадры ювелирного удара российского оператора FPV-дрона по беспилотнику противника опубликовал телеканал «Звезда». Оператор точно протаранил Grey Widow, в результате чего БПЛА ВСУ был уничтожен.