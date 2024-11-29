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Регион
29 ноября, 04:27

ПВО за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников над регионами России

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 47 беспилотников над регионами РФ

Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников над территорией РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолётного типа. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Краснодарского края, по 3 — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 — над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.

Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области
Средства ПВО и РЭБ нейтрализовали два украинских дрона в Воронежской области

Ранее власти сообщали, что ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет. Есть информация, что произошёл пожар на НПЗ в Каменском районе. Позднее глава региона заявил о возгорании на промышленном объекте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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