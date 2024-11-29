ПВО за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников над регионами России

Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать объекты инфраструктуры российских регионов при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников над территорией РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолётного типа. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Краснодарского края, по 3 — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 — над территорией Республики Крым», — рассказали в оборонном ведомстве.