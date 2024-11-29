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29 ноября, 01:50

Крупный пожар произошёл на промобъекте в Ростовской области

Слюсарь: Пожар произошёл на промобъекте в Каменском районе Ростовской области

Более сотни пожарных тушат крупное возгорание на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. На данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет. Есть информация, что произошёл пожар на НПЗ в Каменском районе.

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Life.ru. / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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