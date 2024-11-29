Крупный пожар произошёл на промобъекте в Ростовской области
Слюсарь: Пожар произошёл на промобъекте в Каменском районе Ростовской области
Более сотни пожарных тушат крупное возгорание на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. На данный момент нейтрализовано три десятка дронов. Есть незначительные повреждения двух домовладений. Пострадавших нет. Есть информация, что произошёл пожар на НПЗ в Каменском районе.
Life.ru. / Kandinsky 3.1