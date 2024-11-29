Два украинских БПЛА сбили над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над территорией региона. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БпЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в телеграм-канале.