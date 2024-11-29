Два украинских БПЛА сбили над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над территорией региона. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БпЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз в телеграм-канале.
А прошлой ночью ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, 25 вражеских объектов были сбиты над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.
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