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Регион
28 ноября, 04:10

Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО сбила 25 БПЛА над Кубанью, Крымом, Ростовской и Брянской областями

Минувшей ночью ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, 25 вражеских объектов были сбиты над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Об уничтожении БПЛА в Краснодарском крае ранее сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В результате падения обломков женщина получила осколочные ранения. В Ростовской области дроны были сбиты в Таганроге и Каменске-Шахтинском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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