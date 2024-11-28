Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников

Минувшей ночью ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, 25 вражеских объектов были сбиты над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.