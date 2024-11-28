Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО сбила 25 БПЛА над Кубанью, Крымом, Ростовской и Брянской областями
Минувшей ночью ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы при помощи дронов. По информации Минобороны РФ, 25 вражеских объектов были сбиты над Кубанью, Крымом, Брянской и Ростовской областями.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении БПЛА в Краснодарском крае ранее сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В результате падения обломков женщина получила осколочные ранения. В Ростовской области дроны были сбиты в Таганроге и Каменске-Шахтинском.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo