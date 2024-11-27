Над Севастополем отражена атака ВСУ: сбиты 2 ракеты и 5 БПЛА

Военные отразили атаку ВСУ на Севастополь. По данным губернатора города, сбиты две ракеты и пять дронов, гражданские объекты не пострадали.

«Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты 2 ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности... Все 5 БПЛА сегодня были сбиты над акваторией моря», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.