ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, уже сбиты две цели
ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал он в телеграм-канале.
Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
А несколько дней назад над Севастополем сбита противокорабельная ракета «Нептун».
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