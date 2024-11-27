«Орешник» (ракета)
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Регион
27 ноября, 06:43

ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, уже сбиты две цели

ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе
Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе

А несколько дней назад над Севастополем сбита противокорабельная ракета «Нептун».

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Aleksandr Stezhkin

Александра Вишнякова
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