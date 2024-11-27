ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, уже сбиты две цели

ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.