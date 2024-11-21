Над Севастополем сбита противокорабельная ракета «Нептун»
Противокорабельная ракета «Нептун». Обложка © Wikipedia
В Севастополе приведена в действие ПВО. Сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.
«Сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении.
А до этого Life.ru сообщал, что утром 21 ноября украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах. В частности, они звучали и в Днепропетровске, где находится «Южмаш», по которому, как предполагают на Украине, ударили из межконтинентальной баллистической ракеты «Рубеж». Владимир Зеленский уже указал на новейшую российскую ракету.