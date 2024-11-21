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21 ноября, 13:57

Над Севастополем сбита противокорабельная ракета «Нептун»

Противокорабельная ракета «Нептун». Обложка © Wikipedia

Противокорабельная ракета «Нептун». Обложка © Wikipedia

В Севастополе приведена в действие ПВО. Сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора города Михаила Развожаева.

«Сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении.

Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе
Развожаев: Взрывоопасные части БПЛА обнаружили в Севастополе

А до этого Life.ru сообщал, что утром 21 ноября украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах. В частности, они звучали и в Днепропетровске, где находится «Южмаш», по которому, как предполагают на Украине, ударили из межконтинентальной баллистической ракеты «Рубеж». Владимир Зеленский уже указал на новейшую российскую ракету.

Мария Любицкая
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