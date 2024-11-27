«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 09:44

За утро над Крымом и Чёрным морем сбито 25 беспилотников ВСУ

За сегодняшнее утро над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 беспилотников киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.

Силы ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских дрона над шестью регионами РФ
Силы ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских дрона над шестью регионами РФ

Также в Минобороны рассказали, что украинские войска в течение последних суток шесть раз атаковали дронами и дважды обстреляли ствольной артиллерией Запорожскую АЭС и Энергодар. Известно, что станция продолжает функционировать в штатном режиме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar