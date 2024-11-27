За утро над Крымом и Чёрным морем сбито 25 беспилотников ВСУ
За сегодняшнее утро над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 беспилотников киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«С 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.
Также в Минобороны рассказали, что украинские войска в течение последних суток шесть раз атаковали дронами и дважды обстреляли ствольной артиллерией Запорожскую АЭС и Энергодар. Известно, что станция продолжает функционировать в штатном режиме.
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