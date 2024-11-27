За утро над Крымом и Чёрным морем сбито 25 беспилотников ВСУ

За сегодняшнее утро над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 беспилотников киевского режима. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства.