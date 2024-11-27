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27 ноября, 09:28

ВСУ шесть раз за сутки атаковали Запорожскую АЭС дронами

Минобороны РФ: ВСУ шесть раз атаковали Запорожскую АЭС дронами, пострадавших нет

Украинские войска в течение последних суток шесть раз атаковали дронами и дважды обстреляли ствольной артиллерией Запорожскую АЭС и Энергодар. Об этом сообщает Министерство обороны РФ 27 ноября.

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населённому пункту Энергодар», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что все дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и повреждений нет. ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, радиационная обстановка в окрестностях атомной станции находится в норме.

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Накануне сообщалось, что ВСУ восемь раз за сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг ЗАЭС. Было повреждено одно административное здание. Тем временем сотрудники МАГАТЭ сквозь пальцы смотрят на любые обстрелы Киевом объектов ЗАЭС. В своих отчётах эксперты даже не указывают, кто именно создаёт угрозы безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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