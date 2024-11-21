В докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз не указывается, что именно Киев создаёт угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Основная задача экспертов МАГАТЭ заключается в фиксации угроз и провокаций в отношении ЗАЭС и анализа их последствий. К сожалению, с этим представители Агентства справляются неудовлетворительно. В этом, в общем-то, состоит главная проблема доклада — в нём в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности ЗАЭС создаёт именно украинская сторона», — указал Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

Дипломат счёл очевидным, что секретариат МАГАТЭ располагает всей полнотой информации для того, чтобы сделать такой вывод. Однако, по словам Ульянова, в организации опасаются «возможных политических последствий».