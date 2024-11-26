«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 10:48

ВСУ восемь раз за сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото © Wikipedia

Запорожская АЭС. Фото © Wikipedia

Украинские ВС за последние сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС восемь раз. За 26 ноября здесь зафиксировано пять обстрелов и три раза атаки беспилотников, рассказали в Минобороны России.

«За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА коптерного типа населённого пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — отличтались представители ведомства.

В министерстве также утончили, что в результате действий Киева пострадавших в Энергодаре не было, однако одно административное здание всё же удалось потрепать украинским Вооружённым силам.

«Зашёл в блиндаж, взял Серёгу»: Солдаты ВСУ прозевали яростный бой и сдались в плен
«Зашёл в блиндаж, взял Серёгу»: Солдаты ВСУ прозевали яростный бой и сдались в плен

Сотрудники МАГАТЭ уже сквозь пальцы смотрят на любые обстрелы Украиной объектов ЗАЭС. В своих отчётах эксперты, как они сами себя называют, даже не указывают, кто создаёт угрозы безопасности, поскольку боятся возможных политических последствий. Ранее ВС РФ уничтожили несколько пунктов, с которых дроноводы ВСУ запускали аппараты в сторону станции.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar