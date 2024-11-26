ВСУ восемь раз за сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото © Wikipedia
Украинские ВС за последние сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС восемь раз. За 26 ноября здесь зафиксировано пять обстрелов и три раза атаки беспилотников, рассказали в Минобороны России.
«За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА коптерного типа населённого пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — отличтались представители ведомства.
В министерстве также утончили, что в результате действий Киева пострадавших в Энергодаре не было, однако одно административное здание всё же удалось потрепать украинским Вооружённым силам.
Сотрудники МАГАТЭ уже сквозь пальцы смотрят на любые обстрелы Украиной объектов ЗАЭС. В своих отчётах эксперты, как они сами себя называют, даже не указывают, кто создаёт угрозы безопасности, поскольку боятся возможных политических последствий. Ранее ВС РФ уничтожили несколько пунктов, с которых дроноводы ВСУ запускали аппараты в сторону станции.