ВСУ восемь раз за сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг ЗАЭС

Украинские ВС за последние сутки атаковали Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС восемь раз. За 26 ноября здесь зафиксировано пять обстрелов и три раза атаки беспилотников, рассказали в Минобороны России.

«За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА коптерного типа населённого пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — отличтались представители ведомства.