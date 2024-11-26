«Зашёл в блиндаж, взял Серёгу»: Солдаты ВСУ прозевали яростный бой и сдались в плен
ВС РФ пленили на Кураховском направлении украинских военных, проглядевших бой
Российские солдаты захватили в плен украинских бойцов, на кураховском направлении. Произошло всё это весьма неожиданно и оперативно, как считают сами украинцы. Видео было опубликовано в телеграм-канале эксперта Бориса Рожина.
Украинские пленные. Видео © Telegram / Colonelcassad
По словам бойца ВСУ слева, услышав звук техники, он вылез из блиндажа, чтоб посмотреть, что вокруг творится. Снаружи уже шёл яростный бой, поэтому солдат зашёл назад, взял в охапку Серёгу (справа) и приготовился к худшему. Их начали обстреливать, но огонь утих, а они использовали эту возможность, чтобы выйти и сдаться ВС РФ.
Стоит отметить, что после сдачи в плен боец слева выглядит весьма воодушевлённо. Вероятно, его греет мысль, что худшее для него уже позади. Ранее другой солдат ВСУ заявил, что морально украинская армия истощена из-за колоссальных потерь. По его словам, сил воевать у них больше не осталось.
Telegram / Colonelcassad