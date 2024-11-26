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26 ноября, 09:24

«Зашёл в блиндаж, взял Серёгу»: Солдаты ВСУ прозевали яростный бой и сдались в плен

ВС РФ пленили на Кураховском направлении украинских военных, проглядевших бой

Российские солдаты захватили в плен украинских бойцов, на кураховском направлении. Произошло всё это весьма неожиданно и оперативно, как считают сами украинцы. Видео было опубликовано в телеграм-канале эксперта Бориса Рожина.

Украинские пленные. Видео © Telegram / Colonelcassad

По словам бойца ВСУ слева, услышав звук техники, он вылез из блиндажа, чтоб посмотреть, что вокруг творится. Снаружи уже шёл яростный бой, поэтому солдат зашёл назад, взял в охапку Серёгу (справа) и приготовился к худшему. Их начали обстреливать, но огонь утих, а они использовали эту возможность, чтобы выйти и сдаться ВС РФ.

Взятый в плен британец заявил о переброске батальона ВСУ из 400-500 зэков под Курск
Взятый в плен британец заявил о переброске батальона ВСУ из 400-500 зэков под Курск

Стоит отметить, что после сдачи в плен боец слева выглядит весьма воодушевлённо. Вероятно, его греет мысль, что худшее для него уже позади. Ранее другой солдат ВСУ заявил, что морально украинская армия истощена из-за колоссальных потерь. По его словам, сил воевать у них больше не осталось.

Обложка ©

Telegram / Colonelcassad

Владимир Озеров
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