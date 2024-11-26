Армия России разнесла огневые точки дроноводов ВСУ для воздушных атак на ЗАЭС

Российские войска нанесли удары по пунктам управления беспилотников ВСУ, откуда противник совершал воздушные атаки по территории Запорожской АЭС. Об этом рассказали в Минобороны РФ, приводя данные о спецоперации за последние сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — отмечается в сводке оборонного ведомства.