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26 ноября, 09:50

Армия России разнесла огневые точки дроноводов ВСУ для воздушных атак на ЗАЭС

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ, с которых запускали дроны по ЗАЭС

Российские войска нанесли удары по пунктам управления беспилотников ВСУ, откуда противник совершал воздушные атаки по территории Запорожской АЭС. Об этом рассказали в Минобороны РФ, приводя данные о спецоперации за последние сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — отмечается в сводке оборонного ведомства.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия продолжает атаковать дронами город Энергодар, который является городом-спутником ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на наивысший уровень опасности на станции. Международные инспекторы не раз говорили о взрывах в непосредственной близости к АЭС.

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Telegram / ЗАЭС официально

Татьяна Миссуми
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