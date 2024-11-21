Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС автоматическая система отключила линию энергоснабжения «Днепровская». Персонал не фиксирует нарушений в безопасности, сообщает телеграм-канал станции. Радиационный фон — в норме.
«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в сообщении.
Недавно первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе рабочей поездки. Там он организовал совещание, на котором обсуждались текущее состояние энергообъекта и вопросы ядерной безопасности.
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