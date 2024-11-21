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21 ноября, 07:09

Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС автоматическая система отключила линию энергоснабжения «Днепровская». Персонал не фиксирует нарушений в безопасности, сообщает телеграм-канал станции. Радиационный фон — в норме.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в сообщении.

Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на ЗАЭС
Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на ЗАЭС

Недавно первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе рабочей поездки. Там он организовал совещание, на котором обсуждались текущее состояние энергообъекта и вопросы ядерной безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tone kale

Николай Рюмин
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