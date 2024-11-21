Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС автоматическая система отключила линию энергоснабжения «Днепровская». Персонал не фиксирует нарушений в безопасности, сообщает телеграм-канал станции. Радиационный фон — в норме.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в сообщении.