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16 ноября, 06:49

Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на ЗАЭС

На Запорожской АЭС автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Сейчас питание пустили по линии «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская»... Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Недавно сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о постоянных взрывах вблизи Запорожской АЭС на протяжении целой недели. Сообщений о повреждении станции не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kurt Nichols

Николай Рюмин
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