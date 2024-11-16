Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на ЗАЭС

На Запорожской АЭС автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Сейчас питание пустили по линии «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская»... Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.