Автоматика отключила высоковольтную линию «Днепровская» на ЗАЭС
На Запорожской АЭС автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Сейчас питание пустили по линии «Ферросплавная-1», сообщает пресс-служба станции.
«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ «Днепровская»... Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Недавно сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о постоянных взрывах вблизи Запорожской АЭС на протяжении целой недели. Сообщений о повреждении станции не поступало.
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