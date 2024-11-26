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26 ноября, 17:41

ВСУ получили российскую «ответку» за многочисленные удары по ЗАЭС

Рогов: ВС РФ поразили пункты управления дронов ВСУ, откуда атаковали ЗАЭС

Российское возмездие пришло в пункт запуска беспилотников ВСУ, откуда украинские войска обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, несмотря на сегодняшние многочисленные обстрелы, ЗАЭС работает в штатном режиме.

«Нашими бойцами были поражены пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

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Армия России разнесла огневые точки дроноводов ВСУ для воздушных атак на ЗАЭС

Напомним, в Минобороны сегодня сообщали, что за последние сутки ВСУ совершили восемь атак на Энергодар и окрестности Запорожской АЭС. В министерстве уточнили, что в результате действий Киева из людей никто не пострадал, однако одно административное здание было повреждено в результате удара.

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Минобороны России

Александра Мышляева
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