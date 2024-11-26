ВСУ получили российскую «ответку» за многочисленные удары по ЗАЭС

Российское возмездие пришло в пункт запуска беспилотников ВСУ, откуда украинские войска обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, несмотря на сегодняшние многочисленные обстрелы, ЗАЭС работает в штатном режиме.

«Нашими бойцами были поражены пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Напомним, в Минобороны сегодня сообщали, что за последние сутки ВСУ совершили восемь атак на Энергодар и окрестности Запорожской АЭС. В министерстве уточнили, что в результате действий Киева из людей никто не пострадал, однако одно административное здание было повреждено в результате удара.