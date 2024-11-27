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27 ноября, 04:51

Силы ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских дрона над шестью регионами РФ

За минувшую ночь силам противовоздушной обороны пришлось работать в шести регионах России. Всего было уничтожено 22 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где ликвидировали 10 БПЛА. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и по одному — над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Сводки СВО. Российские штурмовики форсируют реку Оскол, ВС РФ выжгли штаб наёмников под Житомиром, паника Зеленского, 27 ноября
Сводки СВО. Российские штурмовики форсируют реку Оскол, ВС РФ выжгли штаб наёмников под Житомиром, паника Зеленского, 27 ноября

Ранее Life.ru рассказывал, что военные РФ из обычного ружья сбили первый американский беспилотник-камикадзе Switchblade 600 над Курской областью. В качестве боеголовки в беспилотник вставили боевую часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

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Артур Лапсаков
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