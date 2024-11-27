Силы ПВО за ночь ликвидировали 22 украинских дрона над шестью регионами РФ

За минувшую ночь силам противовоздушной обороны пришлось работать в шести регионах России. Всего было уничтожено 22 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где ликвидировали 10 БПЛА. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и по одному — над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.