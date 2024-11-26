Удар первого Switchblade с боеголовкой Javelin по Курской области сорвал боец с обычным ружьём

Украинские военные впервые попытались нанести удар по Курской области американским беспилотником-камикадзе Switchblade 600, но атаку сорвала наши бойцы. По данным SHOT, они сбили аппарат из обычного ружья.

Российские солдаты заметили вражеский БПЛА над Рыльским районом Курской области и ликвидировали его метким выстрелом из ружья. Всё произошло около полудня 25 ноября. После осмотра обломков и вскрылось, что это добычей стал Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас американской компанией AeroVironment. В качестве боеголовки в беспилотник вставили боевую часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

ВСУ запускают таких «птичек» из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномёт. Оператор БПЛА управляет полётом Switchblade на дальности в несколько десятков километров.