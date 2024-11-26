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Регион
26 ноября, 04:18

Силы ПВО за ночь ликвидировали 39 беспилотников в семи регионах России

За минувшую ночь силам противовоздушной обороны пришлось работать в семи регионах России. Всего было уничтожено 39 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Самая массированная атака пришлась на Ростовскую область, где ликвидировали 24 дрона. Пять БПЛА уничтожили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, два — над Крымом и по одному в Орловской и Воронежской областях.

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Пострадавших и разрушений на земле при атаке на Ростовскую область не зафиксировано, сообщал ранее врио губернатора Юрий Слюсарь. Атаку ВСУ начали около полуночи.

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Артур Лапсаков
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