«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 12:32
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ВСУ ударили по России с помощью 8 баллистических ракет

Минобороны РФ: Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки обстреляли территорию Россию с использованием баллистических ракет. Впрочем, пробить наш небесный щит восемь таких снарядов и американские управляемые авиабомбы JDAM не смогли. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале в сводке о ходе СВО.

«Сбиты 8 баллистических ракет, 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 БПЛА самолётного типа», – отчиталось МО РФ.

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Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Спустя два дня ВСУ воспользовались «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу «Южмаш». Путин одобрил принятие новой ракетной системы на вооружение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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