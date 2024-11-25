ВСУ ударили по России с помощью 8 баллистических ракет

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки обстреляли территорию Россию с использованием баллистических ракет. Впрочем, пробить наш небесный щит восемь таких снарядов и американские управляемые авиабомбы JDAM не смогли. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале в сводке о ходе СВО.